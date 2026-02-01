    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Söder

    Eine Stunde Mehrarbeit ist nicht zu viel verlangt

    • Mehrarbeit von einer Stunde pro Woche gefordert.
    • Abschaffung der telefonischen Krankschreibung nötig.
    • Reformen nicht wegen Wahlen aufschieben, fordert Söder.
    Söder - Eine Stunde Mehrarbeit ist nicht zu viel verlangt
    BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder sieht in Mehrarbeit eine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands. "Eine Stunde Mehrarbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt", sagte Söder in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

    Zudem brauche es die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bereits geforderte Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und einen schrittweisen Abbau der sogenannten Rente mit 63, also der abschlagsfreien frühzeitigen Rente für besonders langjährig Versicherte.

    Der bayerische Ministerpräsident forderte, diese Reformen in der Koalition so schnell wie möglich umzusetzen. Auf keinen Fall dürften Reformen wegen der anstehenden Landtagswahlen verschoben werden./gut/DP/he





