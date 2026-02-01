UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

DORTMUND - Nur noch sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern: Ausgerechnet Krisen-Stürmer Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund mit einem Doppelpack gegen den 1. FC Heidenheim neue Hoffnung im Meisterschaftsrennen der Fußball-Bundesliga gegeben. Der Tabellenzweite rang das Schlusslicht nur mit viel Mühe nach einem lange ganz schwachen Auftritt mit 3:2 (1:1) nach 1:2-Rückstand nieder.

MÜNCHEN - Beim Münchner Krisenkonzern Baywa weichen nach mehreren Spitzenmanagern auch drei Aufsichtsräte dem Druck von Eigentümern und Aktionären. Prominentester Name unter den scheidenden Unternehmenskontrolleuren ist die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier, die das Gremium zum 31. März verlassen wird. Neben der Tochter des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß beendet auch der österreichische Raiffeisen-Funktionär und Manager Michael Höllerer seine Tätigkeit im Baywa-Aufsichtsrat vorzeitig am 31. März. Im Mai wird dann auch Monique Surges gehen, die Leiterin der deutschen Handelskammer in Neuseeland.

Nestle weist Foodwatch-Vorwürfe zurück und droht mit Konsequenzen

VEVEY - Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat der Nichtregierungsorganisation Foodwatch im Fall verunreinigter Säuglingsnahrung Falschbehauptungen vorgeworfen und droht ihr im Wiederholungsfall mit möglichen rechtlichen Schritten. Falls Foodwatch irreführende oder falsche Informationen verbreite, "behält sich Nestlé das Recht vor, alle notwendigen Schritte zum Schutz seiner Interessen zu ergreifen", hiess es in einem offenen Brief des Konzerns, der am Sonntag der Nachrichtenagentur AWP vorlag.

Danone ruft in Deutschland bestimmte Babynahrung zurück

FRANKFURT AM MAIN - Der Lebensmittelhersteller Danone ruft in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke "Aptamil" zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, könnte darin der Giftstoff Cereulid enthalten sein. In Abstimmung mit den zuständigen deutschen Behörden würden drei Chargen zurückgerufen. Betroffen sind den Angaben zufolge:

Kreise: Glencore und Rio Tinto wollen Frist für Fusionsgespräche verlängern

LONDON/ZUG - Die Bergbaukonzerne Glencore und Tinto wollen Kreisen zufolge die Frist für die laufenden Gespräche über einen Zusammenschluss verlängern. Die beiden Parteien wollten nun bei der britischen Übernahmekommission ein entsprechendes Gesuch stellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Gewerkschaft verkündet Einigung für MAN-Werk in Salzgitter

SALZGITTER - Im Streit um den Standort Salzgitter des Bus- und Lastwagenherstellers MAN gibt es laut IG Metall und Betriebsrat eine Einigung. Es gebe ein weitreichendes Tarifergebnis für Salzgitter, das die Beschäftigten langfristig schütze, teilte die Gewerkschaft mit.

Grüne Liga Brandenburg klagt gegen Bebauungsplan für Werk von Red Bull

BARUTH/MARK - Der Umweltverband Grüne Liga Brandenburg klagt nach eigenen Angaben gegen den Bebauungsplan für den Ausbau der Getränke-Produktion der Firmen Rauch und Red Bull in Baruth/Mark. Beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sei ein Normenkontrollantrag eingereicht worden, teilte Geschäftsführer Michael Ganschow mit. Zugleich habe die Grüne Liga beantragt, dass der Bebauungsplan der Stadt südlich von Berlin vorläufig außer Vollzug gesetzt werde.

Ärger um neue Kreditkarte für Lufthansa-Stammkunden



FRANKFURT - Der Wechsel des Kreditkartenanbieters im Treueprogramm "Miles & More" hat unter Stammkunden der Lufthansa für Ärger gesorgt. "Ich werde den Vertrag sang- und klanglos auslaufen lassen", kündigt beispielsweise der Sales Professional Thomas Fröhlich auf der Plattform LinkedIn an.

ROUNDUP: Prämie hebt Interesse an E-Autos stark und sorgt für Kritik

BONN/BOCHUM - Die neue Förderung für Elektroautos hat das Kundeninteresse bereits kurz nach ihrer Ankündigung sprunghaft steigen lassen. Sowohl die Onlineplattformen MeinAuto.de und Carwow als auch der Präsident des Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Thomas Peckruhn, bestätigen dies auf Anfrage der dpa. Bei den Plattformen hat sich die Zahl der Anfragen teilweise vervielfacht. Es gibt aber auch Kritik, unter anderem vom Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer.

Heizungsindustrie: 2025 schwächster Absatz seit 15 Jahren

BERLIN - Die Absatzzahlen der Heizungsindustrie haben im vergangenen Jahr mit 627.000 verkauften Geräten in Deutschland den niedrigsten Stand seit 2010 erreicht. Das berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Jahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie (BDH). Ein Sprecher des BDH bestätigte diese Entwicklung.

Weitere Meldungen



-Portugal erwartet neue Unwetter - Sorge vor Überschwemmungen -Klöckner: Mehr Selbstreflexion bei ARD und ZDF nötig

-Neue Züge ab Mai für Pendler zwischen Baden und Elsass -Evonik-Chef warnt Mittelstand vor Annäherung an die AfD -Chronisch Kranke warten auf vereinfachte Rezeptausstellung -Pakete weg, Internet lahm: Mehr Ärger landet bei Schlichtern -Historischer Wintereinbruch: Bombenzyklon trifft USA

-Vogelgrippe: banger Blick auf zurückkehrende Zugvögel -Drogeriekette dm ruft Aufstrich wegen falschen Inhalts zurück -Anschlag auf Stromversorgung - Polizei steht unter Druck -ROUNDUP/Reiche zu Gasspeichern: 'Sorgen sind nicht angebracht' -Glättegefahr hält auch zum Wochenstart an°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 65,48 auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +5,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,55 %. Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 96,20 Mrd.. Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9447. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 62,00GBP was eine Bandbreite von -30,91 %/-19,18 % bedeutet.



