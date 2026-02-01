Die Reederei ZIM bietet eine der höchsten Dividendenrenditen der Welt

ZIM Integrated Shipping wurde bereits 1945 gegründet und hat seinen Sitz im israelischen Haifa. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 137 Schiffen, die hauptsächlich für den Containertransport eingesetzt werden. In der Regel sind etwa 90 Prozent dieser Schiffe geleast und nicht direkt im Besitz des Unternehmens, weshalb Leasingverträge den größten Passivposten in der Bilanz darstellen.

In der letzten Woche haben wir im Dividenden-Radar Amcor , einen Dividendenaristokraten, behandelt, der für seine nachhaltigen Verpackungslösungen und konstanten Dividendenzahlungen bekannt ist. Heute wechseln wir die Perspektive und betrachten ZIM Integrated Shipping Services , einen führenden Containerschiff-Reeder, der mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite von über 20 Prozent glänzt. Doch während Amcor für seine Stabilität bekannt ist, bewegt sich ZIM in einem weitaus volatileren und risikobehafteteren Markt. Wie sicher ist die hohe Dividende des Unternehmens wirklich? Und was steckt hinter der starken Rendite?

Seit 2021 ist ZIM ist an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert. Der Reeder bietet weltweite Schiffsverbindungen für die Beförderung von Waren, vor allem in den Regionen Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Die Aktie bietet internationalen Anlegern die Möglichkeit, vom globalen Handel und der anhaltenden Nachfrage nach Containertransporten und einer außergewöhnlich hohen Dividende zu profitieren. Es gibt aber auch hohe Risiken und wenig Verlässlichkeit.

ZIM hat im vergangenen Jahr seine Flotte optimiert, neue Routen erschlossen und Kostensenkungsstrategien umgesetzt, um mit mehr Wettbewerbsfähigkeit in der Branche Schritt zu halten. Auch wenn der Markt durch geopolitische Spannungen und Schwankungen im globalen Handel beeinflusst wird, ist ZIM für seine agilen Anpassungen an Marktentwicklungen bekannt.

Dividendenstrategie und Ausschüttungshistorie

Im vergangenen Jahr hat ZIM insgesamt 4,28 US-Dollar pro Aktie verteilt auf vier Ausschüttungen an seine Aktionäre ausgezahlt. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 20,16 Prozent, basierend auf einem Schlusskurs von 21,23 US-Dollar im Jahr 2025. Die hohe Dividende ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass ZIM ein Schifffahrtsunternehmen ist, das in einem schwankungsanfälligen Markt agiert. Eine Gewissheit, dass die Dividende hoch bleibt, gibt es aber nicht, die Höhe der Ausschüttungen richtet sich nach der Geschäftslage. Es gibt deswegen auch für die kommenden Jahre keine verlässliche Aussage oder Prognose zur Höhe der nächsten Ausschüttungen.

Die Dividenden sind stark von den Frachtpreisen und der Gesamtnachfrage im globalen Handel abhängig. In Jahren mit starken Ergebnissen (z. B. während der Pandemie) konnte ZIM besonders hohe Dividenden zahlen. In schwächeren Jahren könnte diese Dividende jedoch sinken, was typisch für schwankende Branchen wie die Schifffahrt ist. Entsprechend verhält es sich auch mit der Zahl der Ausschüttungen: Während 2025 vier Dividenden ausgezahlt wurden, waren es 2024 drei und 2023 nur eine. Die eine Ausschüttung in 2023 betrug allerdings 6,40 US-Dollar, was bei einem Jahresschlusskurs von 9,87 US-Dollar einer Traum-Rendite von etwa 64 Prozent entsprach. Noch höher fiel sie im Jahr davor aus!

Bei den Ausschüttungen besteht allerdings eine außergewöhnlich hohe Unsicherheit, selbst im Vergleich mit anderen Hochdividendenwerten. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass das Unternehmen von der Börse genommen oder aufgekauft werden könnte. Zudem könnte sich ZIM theoretisch auch jederzeit dafür entscheiden, die Ausschüttungen ganz zu streichen.

Wie läuft das Geschäft bei ZIM?

ZIM profitiert von einer anhaltenden Nachfrage nach Containertransporten, die vor allem nach der Pandemie dank der Zunahme des Online-Handels die Gewinne hat hochschnellen lassen. In den letzten Jahren hat ZIM einen Anstieg des Frachtvolumens und der Durchschnittspreise erlebt, was zu starken operativen Ergebnissen und erhöhten Cashflows führte.

Jedoch ist die Schifffahrtsbranche stark zyklisch und wird von Faktoren wie Ölpreisschwankungen, geopolitischen Spannungen und Regulierungen beeinflusst. ZIM muss sich auch der Konkurrenz von großen Reedereien stellen und gleichzeitig mit den fluktuierenden Preisen für Containerfracht umgehen. Eine volatile Marktnachfrage könnte das Geschäftsmodell von ZIM in schwächeren Jahren belasten.

Hohe Dividende vs. Risiken

Die hohe Dividende von ZIM ist verlockend, aber sie bringt auch Risikofaktoren mit sich:

- Marktvolatilität: ZIM ist stark von den Frachtpreisschwankungen abhängig, die von globalen wirtschaftlichen und politischen Faktoren beeinflusst werden.

- Geopolitische Risiken: Handelskriege oder politische Spannungen können den globalen Handel und damit die Schifffahrtsnachfrage beeinträchtigen.

- Zyklische Natur der Branche: Während die Frachtpreise derzeit hoch sind, kann sich der Markt jederzeit abkühlen, was zu geringeren Erträgen und damit zu einer reduzierten Dividende führen kann.

- Währungsrisiko: ZIM schüttet seine Dividenden in US-Dollar aus, der gegenüber dem Euro seit einem Jahr kontinuierlich nachgegeben hat. Das reduziert die Ausschüttungen.

Beispielrechnung für 12.000 Euro Dividenden-Einnahmen

Mit seiner traumhaften Dividendenrendite kann ZIM bei dieser Rechnung natürlich punkten. Die im vergangenen Jahr ausgeschütteten 4,28 US-Dollar pro Aktie entsprechen aktuell etwa 3,60 Euro. Anleger bräuchten also 3.333 Aktien des Unternehmens, die an der NYSE am Freitag zu 22,03 US-Dollar aus dem Handel gingen. Der Gesamtaufwand beliefe sich also auf rund 73.400 US-Dollar, beziehungsweise knapp 61.700 Euro.

Zum Vergleich: Bei Amcor im Radar der vergangenen Woche waren es 205.000 Euro. Nur wenige Unternehmen können bei einer so hohen Rendite mithalten - und die weisen alle eine ähnliche Volatilität und Unsicherheit auf wie ZIM. Ein Beispiel wäre der norwegische Konkurrent Hoegh Autoliners (hier im Radar), dessen Rendite zeitweise bis über 40 Prozent hochgeschnellt ist, bei dem zur Zeit unserer Analyse lediglich knapp 53.000 Euro notwendig waren.

Steuerliche Behandlung für deutsche Anleger

Für deutsche Anleger, die in ZIM an der NYSE investieren, fällt eine US-Quellensteuer von 30 Prozent an. Diese wird jedoch auf 15 Prozent reduziert, dank des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) zwischen den USA und Deutschland. In Deutschland unterliegt die Dividende der Abgeltungsteuer von 26,375 Prozent (ohne Kirchensteuer), wobei die 15 Prozent Quellensteuer aus den USA angerechnet werden können.

Fazit

ZIM bietet eine extrem hohe Dividendenrendite von über 20 Prozent, was das Unternehmen zu einem attraktiven Ziel für risikoaffine Dividendeninvestoren macht. Die Volatilität der Schifffahrtsbranche und die Marktrisiken erfordern jedoch eine sorgfältige Abwägung. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Dividende in schwächeren Jahren sinken kann, die hohe Rendite jedoch für einkommensorientierte Investoren in starken Jahren eine beachtliche Einkommensquelle darstellen kann.

Übersicht zur Dividende von ZIM

Marktkapitalisierung: 2,7 Milliarden US-Dollar (2,27 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 5 Jahre in Folge (seit NYSE-Start)

kein fester Zahlungsrhythmus

Zeitplan

20.11.2025: Dividendenankündigung

01.12.2025: Ex-Tag, Record Day

08.12.2025: Dividendenzahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2025 20,16 4,28 2024 22,40 4,81 (inkl. Sondiv.) 2023 64,84 6,40 2022 160,27*** 27,55*** 2021 7,65 4,50

* Quellen: ZIM, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

*** Das ist kein Fehler, die Ausschüttung war wirklich so hoch!

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

