Wadephul beginnt Südostasienreise in Singapur

SINGAPUR (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beginnt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Montag in Singapur. In dem Stadtstaat südlich von Malaysia will der CDU-Politiker unter anderem mit Premierminister Lawrence Wong und seinem Amtskollegen Vivian Balakrishnan politische Gespräche führen. Zudem ist eine Rede Wadephuls am Internationalen Institut für Strategische Studien geplant. Am Nachmittag (Ortszeit) will Wadephul nach Neuseeland weiterreisen.

Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes hatte bei der Ankündigung der Reise gesagt, Wadephul wolle mit dem Besuch die Zusammenarbeit Deutschlands mit dem wichtigen Innovations- und Handelszentrum Singapur stärken. Unter anderem ist auch ein Unternehmensbesuch des Ministers geplant. Bis Freitag will Wadephul auch noch die Pazifikinsel Tonga, Australien und das Sultanat Brunei besuchen.