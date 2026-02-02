    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul beginnt Südostasienreise in Singapur

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul startet Reise nach Singapur und Neuseeland.
    • Gespräche mit Premier Wong und strategische Partner.
    • Fokus auf Zukunftstechnologien und bilaterale Beziehungen.
    Wadephul beginnt Südostasienreise in Singapur
    Foto: Siarhei - 356130783

    SINGAPUR (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beginnt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Montag in Singapur. In dem Stadtstaat südlich von Malaysia will der CDU-Politiker unter anderem mit Premierminister Lawrence Wong und seinem Amtskollegen Vivian Balakrishnan politische Gespräche führen. Zudem ist eine Rede Wadephuls am Internationalen Institut für Strategische Studien geplant. Am Nachmittag (Ortszeit) will Wadephul nach Neuseeland weiterreisen.

    Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes hatte bei der Ankündigung der Reise gesagt, Wadephul wolle mit dem Besuch die Zusammenarbeit Deutschlands mit dem wichtigen Innovations- und Handelszentrum Singapur stärken. Unter anderem ist auch ein Unternehmensbesuch des Ministers geplant. Bis Freitag will Wadephul auch noch die Pazifikinsel Tonga, Australien und das Sultanat Brunei besuchen.

    2024 Aktionsplan zu Zukunftstechnologien mit Singapur

    Deutschland und Singapur hatten die guten bilateralen Beziehungen 2024 mit einem Aktionsplan speziell mit Blick auf Zukunftstechnologien verstärkt. Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Singapur (EUSFTA), das 2019 in Kraft getreten ist, war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. In der Wirtschaftsmetropole, die als führender Finanz-, Technologie- und Logistikknotenpunkt in der Region gilt, sind rund 10.000 europäische Unternehmen tätig, darunter mehr als 2.000 aus Deutschland.

    Das Wirtschafts-Powerhouse Singapur unterhält Freihandelsabkommen mit zahlreichen Ländern, darunter mit China (CSFTA) und den USA (USSFTA). Der Stadtstaat agiert als neutraler Partner und pflegt gute Beziehungen sowohl mit Peking als auch mit Washington./bk/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul beginnt Südostasienreise in Singapur Außenminister Johann Wadephul beginnt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Montag in Singapur. In dem Stadtstaat südlich von Malaysia will der CDU-Politiker unter anderem mit Premierminister Lawrence Wong und seinem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     