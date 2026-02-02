    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Zweiter Strafprozess um Audi-Dieselskandal beginnt

    Zweiter Strafprozess um Audi-Dieselskandal beginnt
    Foto: Ole Spata - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals bei Audi geht in die nächste Runde. Am Montag (10.00 Uhr) beginn der zweite Strafprozess vor dem Landgericht München II. Angeklagt sind vier ehemalige Mitarbeiter. Es handelt sich laut Gericht um zwei ehemalige Vorstände, einen Bereichs- und einen früheren Hauptabteilungsleiter. Vorsitzender Richter wird Andreas Bayer sein.

    Im zweiten Verfahren ist die Anlagebank weniger prominent besetzt als im ersten Strafprozess. Damals wurde unter anderem der ehemalige Chef des Autobauers, Rupert Stadler, zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und der Zahlung von 1,1 Millionen Euro verurteilt. Dieses Urteil ist inzwischen rechtskräftig. Der Prozess hatte sich damals mehr als 170 Verhandlungstage hingezogen, diesmal sind bereits 50 Termine angesetzt.

    Vor allem Betrugsvorwürfe

    Den Angeklagten wird vor allem Betrug in mittelbarer Täterschaft vorgeworfen. Wie viele Fälle genau unterscheidet sich dabei, bei allen geht es allerdings um eine sechsstellige Zahl. Auch Falschbeurkundungen und strafbare Werbung stehen im Raum. Die unterstellten Schäden sind enorm, teilweise gehen sie bis in den Milliardenbereich.

    Der Dieselskandal hatte 2015 die Autobranche erschüttert. Damals wurde bekannt, dass der VW -Konzern, zu dem auch Audi gehört, bei Millionen Autos unzulässige Software einsetzte, die Abgastests verfälschte. Auf Prüfständen funktionierte die Abgasreinigung, im normalen Straßenverkehr stießen die Fahrzeuge deutlich mehr Schadstoffe aus.

    Neben den Urteilen gegen die ehemaligen Audi-Mitarbeiter in München gab es auch in Braunschweig bereits Urteile gegen VW-Mitarbeiter. Ein zweiter Prozess läuft dort bereits./ruc/DP/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 102,5 auf Lang & Schwarz (01. Februar 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,13 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,27 %/+36,65 % bedeutet.




    Erstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsaspekte der VW Vz: mögliche Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien und Auswirkungen auf die Porsche-Holding-Kontrolle; positive Fundamentaldaten durch China-Offensive und Marktanteil; Erklärungen für jüngsten Kursanstieg (starke Liquidität, potenzielle EU‑Indien-Handelsvorteile); sowie Debatten zur Dividende und zum Dividendenabschlag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
