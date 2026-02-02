    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 2. Februar 2026

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. Februar 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
    13:00 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen
    22:05 USA: Palantir, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Gea Group, Pre-Close Call
    NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen
    USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/25 und Jahr 2025
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Jahres-Pk Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) mit HDE-Präsident Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth

    DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied) Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme. + 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz

    BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel

    18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.

    19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt
    Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.

    DEU: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






