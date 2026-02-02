Wirtschaft
Bundesweite Streiks im kommunalen Nahverkehr angelaufen
Wegen der Arbeitsniederlegungen fahren Busse, Straßen- und U-Bahnen am Montag vielerorts nicht. Hintergrund ist die aktuelle Tarifrunde bei den kommunalen Nahverkehrsunternehmen. Verdi fordert dabei unter anderem eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, eine Verlängerung der Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende. In Bayern, Brandenburg, dem Saarland, Thüringen und bei der Hamburger Hochbahn wird zusätzlich über höhere Löhne und Gehälter verhandelt. Insgesamt betroffen sind fast 100.000 Beschäftigte.
Christine Behle, stellvertretende Vorsitzende von Verdi, sagte, dass die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr unter hoher Belastung durch ungünstige Arbeitszeiten und Schichtarbeit stünden. Die Arbeitgeber hätten in den bisherigen Verhandlungen fast jede Verbesserung verweigert und teils sogar Verschlechterungen vorgeschlagen. Das Verhalten der Arbeitgeberseite gefährde die Daseinsvorsorge und bedrohe die Teilhabe der Menschen am öffentlichen Nahverkehr, so Behle.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Bayer hat sich gut erholt und die Reise ist noch nicht zu Ende. Die MK ist für diese Company ist einfach noch zu niedrig. Glyphosat scheint langsam seinen Schrecken zu verlieren und im Sommer könnte das Thema endgültig vom Tisch sein. Wow, dann wird eine Menge Cash frei. Zudem ist die Pharmapipline gar nicht so schlecht und da wird auch noch ordentlich Cash reinkommen. Zudem Crop Business. Okay, auch ein paar Blockbuster, aber keine Oberburner, aber eine end-to-end Produktpalette. Und oben drauf noch DSO, wo 2 mrd (!) an opex gespart wird und die Strukturen deutlich agiler werden. MK wird mind. 70-80 in den nächsten 12-18 Monaten betragen und wenn der gesamte Markt nicht in den Boden gerammt wird, dann sogar mehr.
bei 33,50 in November 2024 oder November 2025 - also bevor es nochmal auf 18 runter ging oder dannach. Die Erholung war zuletzt so schnell, da war eigentlich kaum Zeit zum "Bibbern"
Kann, muss aber nicht. Wahrscheinlich ist „Ende Juni“.