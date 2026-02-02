    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Mané verletzt

    BVB diskutiert Last-Minute-Verpflichtung

    Für Sie zusammengefasst
    • Muskelverletzung von Mané löst Transferüberlegungen aus.
    • Kovac rechnet mit längerer Ausfallzeit für Mané.
    • BVB prüft Last-Minute-Transfer für Abwehrverstärkung.
    Mané verletzt - BVB diskutiert Last-Minute-Verpflichtung
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Die Muskelverletzung von Abwehrspieler Filippo Mané hat bei Borussia Dortmund Überlegungen zu einem möglichen Last-Minute-Transfer ausgelöst. BVB-Trainer Niko Kovac rechnet beim 20 Jahre alten Italiener nicht mit einer kurzen Ausfallzeit. "Wenn man so zu Boden geht, ist das sicher kein kleiner Faserriss. Ich denke schon, es ist mehr", sagte Kovac nach dem 3:2 (1:1) am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim.

    Mané hatte das Laufduell gegen Mathias Honsak vor dem 1:1-Ausgleich Heidenheims durch Julian Niehues (45.+5) abgebrochen und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. "Ich hoffe, dass keine Sehne betroffen ist", sagte Kovac weiter.

    Rüsten Kehl und Kovac jetzt für die BVB-Abwehr nach?

    Nach seiner Aussage habe die Verletzung sogleich zu einer Besprechung mit Sportdirektor Sebastian Kehl zum Für und Wider einer Verpflichtung eines weiteren Abwehrspielers am letzten Tag der Transferfrist geführt. Dafür wäre nur noch an diesem Montag Zeit. "Stand jetzt würde ich sagen, wir brauchen keinen", sagte Kovac, fügte aber hinzu: "Wir werden das sicher nochmal besprechen. Es muss ja auch Sinn machen."

    Kehl bestätigte die grundsätzlichen Überlegungen. "Ich werde heute sicher nochmal ein, zwei Telefonate führen. Hätte Filippo sich nicht verletzt, hätten wir nichts mehr gemacht. Jetzt werden wir sicher zumindest nochmal drüber nachdenken", meinte der Dortmunder Sportdirektor./lap/DP/zb

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,265 auf Lang & Schwarz (01. Februar 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,44 %/+52,44 % bedeutet.




