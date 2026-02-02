    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    China richtet erneut Mitglieder einer Betrügerbande hin

    Für Sie zusammengefasst
    • China richtet vier Mitglieder einer Bande hin.
    • Verurteilung wegen Mord, Betrug und Drogenhandel.
    • Online-Betrug sorgte für große öffentliche Aufmerksamkeit.
    China richtet erneut Mitglieder einer Betrügerbande hin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SHENZHEN (dpa-AFX) - China hat erneut Mitglieder einer kriminellen Bande hingerichtet, die aus Myanmar heraus Verbrechen und Online-Betrug begangen haben sollen. Die vier Chinesen seien im November vergangenen Jahres wegen vorsätzlicher Tötung, Telefon- und Online-Betrug, Entführung sowie Drogenschmuggel verurteilt worden, wie das mittlere Volksgericht in der südchinesischen Metropole Shenzhen mitteilte.

    Wie das Gericht weiter mitteilte, starb ein fünfter Angeklagter, der ebenfalls zum Tode verurteilt worden war, aufgrund einer Erkrankung noch bevor die Strafe vollstreckt werden konnte. Ein Berufungsverfahren der übrigen Verurteilten im Dezember scheiterte.

    Weitere Hinrichtung in kurzer Zeit

    Damit richtete China in kurzer Zeit erneut Mitglieder einer kriminellen Bande hin, die aus dem Bürgerkriegsland Myanmar heraus operierte. Vergangene Woche vollstreckte ein Gericht in Wenzhou die Urteile gegen elf Todeskandidaten.

    Konkret befand die Justiz die Bande für schuldig, Spielkasinos eröffnet zu haben und im Norden Myanmars in selbst errichteten Arealen den Betrug gesteuert zu haben. Sechs chinesische Staatsbürger starben dort und weitere wurden verletzt, wie das Gericht mitteilte.

    Durch Glücksspiel und Betrug sollen mehr als 29 Milliarden Yuan (derzeit etwa 3,5 Milliarden Euro) zusammengekommen sein. Den Kopf der Bande verurteilten die Richter zudem dafür, an der Produktion und dem Handel von elf Tonnen Methamphetamin beteiligt gewesen zu sein. Das Gericht rechtfertigte die Todesstrafe mit der Schwere der Verbrechen.

    Wie das Netz in China reagiert

    Die Betrugs- und Entführungsfälle hatten in China große Aufmerksamkeit erregt. Im sozialen Netzwerk Weibo, Chinas Pendant zur Online-Plattform X, zeigten viele Nutzer Zuspruch für die Hinrichtungen. Die Banden hatten oft chinesische Staatsbürger angelockt und dann unter Zwang festgehalten. In sogenannten Scam-Zentren mussten sie andere Menschen telefonisch oder über das Internet betrügen./jon/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    China richtet erneut Mitglieder einer Betrügerbande hin China hat erneut Mitglieder einer kriminellen Bande hingerichtet, die aus Myanmar heraus Verbrechen und Online-Betrug begangen haben sollen. Die vier Chinesen seien im November vergangenen Jahres wegen vorsätzlicher Tötung, Telefon- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     