Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 341,90€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,91 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|320,00Euro
|+24,39 %
|-
|UBS
|352,00EUR
|+36,83 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|350,00EUR
|+36,05 %
|06.01.2026
|RBC
|320,00EUR
|+24,39 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|360,00EUR
|+39,94 %
|08.01.2026
|JEFFERIES
|350,00EUR
|+36,05 %
|08.01.2026
|UBS
|347,00EUR
|+34,89 %
|09.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|RBC
|320,00EUR
|+24,39 %
|20.01.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|+36,05 %
|25.01.2026
|JEFFERIES
|350,00EUR
|+36,05 %
|29.01.2026
+2,04 %
-2,90 %
-5,35 %
-19,30 %
-3,08 %
+51,61 %
+111,51 %
+126,89 %
+331,86 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte