EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 341,90€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,91 %.