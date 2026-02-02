Aktie kaufen oder verkaufen
CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 111,00€. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +56,17 %.
Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|115,00EUR
|+61,80 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|115,00EUR
|+61,80 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00EUR
|+39,29 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|18.01.2026
|JPMORGAN
|115,00EUR
|+61,80 %
|26.01.2026
-0,67 %
-2,44 %
-9,97 %
-8,70 %
-24,86 %
+10,66 %
+41,81 %
+115,11 %
+1.052,65 %
