Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 41,78€. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,23 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|47,00Euro
|+24,01 %
|-
|JPMorgan
|37,00Euro
|-2,37 %
|-
|Goldman Sachs
|40,00Euro
|+5,54 %
|-
|MWB RESEARCH
|47,00EUR
|+24,01 %
|-
|UBS
|-
|-
|13.01.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|-2,37 %
|14.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|40,00EUR
|+5,54 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|-2,37 %
|22.01.2026
|BARCLAYS
|47,00EUR
|+24,01 %
|26.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00EUR
|+16,09 %
|26.01.2026
-0,67 %
+1,38 %
-7,33 %
-18,99 %
-21,32 %
+9,14 %
-40,56 %
-53,77 %
+96,33 %
