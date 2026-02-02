Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Fraport AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 81,08€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,05 %.
Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|100,00Euro
|+28,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|61,00EUR
|-21,72 %
|-
|UBS
|65,00EUR
|-16,59 %
|02.01.2026
|BARCLAYS
|90,00EUR
|+15,50 %
|06.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+5,23 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+6,51 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|72,00EUR
|-7,60 %
|16.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+5,23 %
|19.01.2026
|UBS
|65,00EUR
|-16,59 %
|21.01.2026
|BARCLAYS
|90,00EUR
|+15,50 %
|22.01.2026
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+6,51 %
|23.01.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+28,33 %
|29.01.2026
-0,06 %
+2,44 %
+11,60 %
+4,75 %
+35,60 %
+46,91 %
+70,77 %
+42,31 %
+247,66 %
