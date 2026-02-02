Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 81,08€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,05 %.