Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 57,00€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,21 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00EUR
|+19,09 %
|-
|JPMORGAN
|53,00EUR
|+12,71 %
|14.01.2026
|UBS
|60,00EUR
|+27,59 %
|19.01.2026
|UBS
|60,00EUR
|+27,59 %
|21.01.2026
|UBS
|60,00EUR
|+27,59 %
|26.01.2026
|JPMORGAN
|53,00EUR
|+12,71 %
|28.01.2026
-0,50 %
-2,86 %
-3,90 %
-5,95 %
+27,58 %
+75,55 %
+31,82 %
-21,47 %
+3.242,14 %
