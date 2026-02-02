Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 60,89€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,35 %.
Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00EUR
|-6,78 %
|-
|RBC
|56,00EUR
|-6,78 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|-5,12 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|67,00EUR
|+11,53 %
|13.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|RBC
|56,00EUR
|-6,78 %
|26.01.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|-5,12 %
|26.01.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+8,20 %
|26.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|60,00EUR
|-0,12 %
|27.01.2026
|UBS
|74,00EUR
|+23,18 %
|28.01.2026
-0,37 %
-1,03 %
+3,59 %
-3,38 %
+17,95 %
+43,64 %
+106,51 %
+60,44 %
+61,86 %
