Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,98 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,37 %.
Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Morgan Stanley
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,75 Tsd.CHF
|+25,99 %
|-
|MORGAN STANLEY
|3,20 Tsd.CHF
|+7,51 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|15.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.01.2026
|BERENBERG
|3,99 Tsd.CHF
|+34,05 %
|16.01.2026
|JPMORGAN
|4,00 Tsd.CHF
|+34,38 %
|25.01.2026
|BERENBERG
|3,80 Tsd.CHF
|+27,67 %
|26.01.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+20,95 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|4,00 Tsd.CHF
|+34,38 %
|29.01.2026
|UBS
|3,31 Tsd.CHF
|+11,20 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|3,65 Tsd.CHF
|+22,63 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|3,50 Tsd.CHF
|+17,59 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|3,80 Tsd.CHF
|+27,67 %
|29.01.2026
|UBS
|3,11 Tsd.CHF
|+4,48 %
|30.01.2026
