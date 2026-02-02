Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 104,88€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,29 %.