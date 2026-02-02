Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 104,88€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,29 %.
Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|78,00Euro
|-6,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|93,00EUR
|+11,99 %
|-
|UBS
|78,00EUR
|-6,07 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+68,59 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+32,47 %
|08.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00EUR
|+8,38 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+68,59 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+32,47 %
|25.01.2026
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte