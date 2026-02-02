Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 122,21€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +530,75 %.
Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,00 Tsd.Euro
|+10.222,58 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+1,23 %
|05.01.2026
|RBC
|20,00GBP
|+19,09 %
|05.01.2026
|UBS
|17,00GBP
|+1,23 %
|06.01.2026
|UBS
|17,00GBP
|+1,23 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00GBP
|+36,95 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00GBP
|+36,95 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+19,09 %
|14.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00GBP
|+36,95 %
|15.01.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+19,09 %
|19.01.2026
|RBC
|20,00GBP
|+19,09 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|20,00GBP
|+19,09 %
|21.01.2026
|UBS
|17,00GBP
|+1,23 %
|21.01.2026
|BARCLAYS
|25,00GBP
|+48,86 %
|21.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00GBP
|+36,95 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+19,09 %
|21.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+1,23 %
|22.01.2026
|BERENBERG
|23,00GBP
|+36,95 %
|26.01.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+19,09 %
|27.01.2026
|RBC
|20,00GBP
|+19,09 %
|29.01.2026
