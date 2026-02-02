Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 265,19€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,05 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|UBS
|260,00Euro
|+12,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|267,00EUR
|+15,84 %
|-
|UBS
|260,00EUR
|+12,80 %
|07.01.2026
|BERENBERG
|260,00EUR
|+12,80 %
|08.01.2026
|RBC
|233,00EUR
|+1,08 %
|12.01.2026
|RBC
|233,00EUR
|+1,08 %
|12.01.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+30,15 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00EUR
|-0,22 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+30,15 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|260,00EUR
|+12,80 %
|16.01.2026
|BARCLAYS
|265,00EUR
|+14,97 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+30,15 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|260,00EUR
|+12,80 %
|20.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|255,00EUR
|+10,63 %
|22.01.2026
|JPMORGAN
|260,00EUR
|+12,80 %
|25.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|26.01.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+30,15 %
|29.01.2026
-1,26 %
-4,20 %
+2,73 %
+13,00 %
+72,55 %
+260,13 %
+270,12 %
+243,92 %
+1.154,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte