Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 74,00€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,18 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|76,00Euro
|+2,52 %
|-
|UBS
|71,00Euro
|-4,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00EUR
|+10,62 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-0,18 %
|06.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-0,18 %
|08.01.2026
|UBS
|71,00EUR
|-4,22 %
|09.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-0,18 %
|15.01.2026
|UBS
|71,00EUR
|-4,22 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.01.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-12,32 %
|16.01.2026
|BERENBERG
|80,00EUR
|+7,92 %
|16.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|22.01.2026
|BARCLAYS
|76,00EUR
|+2,52 %
|22.01.2026
-0,30 %
+4,04 %
+6,40 %
+5,22 %
-10,70 %
+12,44 %
-15,51 %
-24,87 %
+2.167,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte