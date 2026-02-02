Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,32 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,51 %.