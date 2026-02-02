Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 2,32 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,51 %.
Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|2,26 Tsd.EUR
|+11,55 %
|05.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|RBC
|2,30 Tsd.EUR
|+13,52 %
|20.01.2026
|UBS
|-
|-
|23.01.2026
|JEFFERIES
|2,40 Tsd.EUR
|+18,46 %
|23.01.2026
-0,99 %
-5,76 %
-5,94 %
-6,72 %
-25,05 %
+19,35 %
+135,49 %
+550,84 %
+3.645,32 %
