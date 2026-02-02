H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 14,30€. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,04 %.