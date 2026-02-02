H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 14,30€. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,04 %.
Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|155,00SEK
|-13,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|165,00SEK
|-7,39 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|110,00SEK
|-38,26 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|110,00SEK
|-38,26 %
|09.01.2026
|RBC
|180,00SEK
|+1,03 %
|25.01.2026
|RBC
|180,00SEK
|+1,03 %
|29.01.2026
|BERENBERG
|135,00SEK
|-24,23 %
|29.01.2026
|BERENBERG
|135,00SEK
|-24,23 %
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|160,00SEK
|-10,19 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|164,00SEK
|-7,95 %
|29.01.2026
|UBS
|171,00SEK
|-4,02 %
|29.01.2026
-1,13 %
+0,30 %
-2,09 %
+2,93 %
+32,78 %
+41,92 %
-4,50 %
-43,82 %
+19.072,41 %
