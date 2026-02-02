Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Hannover Rueck Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 290,00€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,14 %.
Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|312,00EUR
|+30,33 %
|02.01.2026
|RBC
|-
|-
|04.01.2026
|BERENBERG
|312,00EUR
|+30,33 %
|14.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|299,00EUR
|+24,90 %
|21.01.2026
|UBS
|294,00EUR
|+22,81 %
|23.01.2026
|BARCLAYS
|233,00EUR
|-2,67 %
|30.01.2026
-0,50 %
+1,53 %
-10,58 %
-4,56 %
-6,14 %
+33,41 %
+82,68 %
+150,95 %
+2.087,39 %
