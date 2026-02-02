Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 47,45€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,24 %.