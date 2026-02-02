Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 47,45€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,24 %.
Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|BERNSTEIN RESEARCH
|51,00EUR
|+23,85 %
|02.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|42,00EUR
|+2,00 %
|05.01.2026
|BARCLAYS
|44,00EUR
|+6,85 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+16,57 %
|09.01.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+26,28 %
|12.01.2026
|BERENBERG
|48,00EUR
|+16,57 %
|22.01.2026
|UBS
|44,00EUR
|+6,85 %
|23.01.2026
-1,70 %
-4,29 %
+8,14 %
+18,26 %
+30,14 %
+18,28 %
+20,16 %
+242,86 %
-42,29 %
