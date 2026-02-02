Aktie kaufen oder verkaufen
Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 41,22€. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,29 %.
Analysten und Kursziele für die Intel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|36,00US-Dollar
|-22,53 %
|-
|JPMorgan
|35,00US-Dollar
|-24,68 %
|-
|RBC
|50,00USD
|+7,60 %
|14.01.2026
|RBC
|50,00USD
|+7,60 %
|20.01.2026
|RBC
|48,00USD
|+3,29 %
|22.01.2026
|JEFFERIES
|45,00USD
|-3,16 %
|22.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00USD
|-22,53 %
|23.01.2026
|JPMORGAN
|35,00USD
|-24,68 %
|23.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00USD
|-22,53 %
|27.01.2026
-2,19 %
+0,20 %
+17,55 %
+8,09 %
+101,64 %
+40,36 %
-20,60 %
+32,64 %
+1.843,26 %
