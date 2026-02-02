Intel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Intel Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Intel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Intel Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Intel Aktie beträgt 41,22€. Die Intel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,29 %.