Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Boris Roessler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 7,36€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,06 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|7,00Euro
|-19,25 %
|-
|Deutsche Bank
|8,00Euro
|-7,72 %
|-
|JPMorgan
|8,00Euro
|-7,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|-7,72 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-19,25 %
|05.01.2026
|JPMORGAN
|8,00EUR
|-7,72 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-19,25 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|7,00EUR
|-19,25 %
|09.01.2026
|BARCLAYS
|7,00EUR
|-19,25 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-19,25 %
|16.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-19,25 %
|19.01.2026
