Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 16,00€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,89 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|-2,13 %
|-
|BERENBERG
|18,00EUR
|+3,63 %
|06.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|15.01.2026
|BARCLAYS
|14,00EUR
|-19,40 %
|15.01.2026
|UBS
|14,00EUR
|-19,40 %
|16.01.2026
|JEFFERIES
|17,00EUR
|-2,13 %
|23.01.2026
-1,32 %
-3,35 %
-2,99 %
-16,29 %
-32,51 %
-62,57 %
-72,88 %
-54,62 %
+16,87 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte