Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 16,00€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,89 %.