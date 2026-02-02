Aktie kaufen oder verkaufen
Microsoft Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Mark Lennihan - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Microsoft Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Microsoft Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Microsoft Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft Aktie beträgt 621,67€. Die Microsoft Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,48 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Microsoft Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|640,00US-Dollar
|+48,74 %
|-
|Barclays Capital
|610,00US-Dollar
|+41,76 %
|-
|RBC
|640,00USD
|+48,74 %
|04.01.2026
|BARCLAYS
|610,00USD
|+41,76 %
|12.01.2026
|JEFFERIES
|675,00USD
|+56,87 %
|21.01.2026
|UBS
|600,00USD
|+39,44 %
|22.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|600,00USD
|+39,44 %
|28.01.2026
|JEFFERIES
|675,00USD
|+56,87 %
|28.01.2026
|BARCLAYS
|600,00USD
|+39,44 %
|29.01.2026
|DZ BANK
|620,00USD
|+44,09 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|550,00USD
|+27,82 %
|29.01.2026
|RBC
|640,00USD
|+48,74 %
|29.01.2026
-0,95 %
-9,47 %
-13,55 %
-20,48 %
-9,84 %
+55,05 %
+78,95 %
+613,67 %
+1.484,36 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte