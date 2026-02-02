Microsoft Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Microsoft Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Microsoft Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Microsoft Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft Aktie beträgt 621,67€. Die Microsoft Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,48 %.