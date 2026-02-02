Aktie kaufen oder verkaufen
MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 432,50€. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,87 %.
Analysten und Kursziele für die MTU Aero Engines Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|400,00Euro
|+7,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|449,00EUR
|+20,29 %
|-
|JEFFERIES
|500,00EUR
|+33,96 %
|02.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|446,00EUR
|+19,49 %
|06.01.2026
|UBS
|400,00EUR
|+7,17 %
|08.01.2026
|BERENBERG
|450,00EUR
|+20,56 %
|11.01.2026
|RBC
|390,00EUR
|+4,49 %
|12.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|370,00EUR
|-0,87 %
|15.01.2026
|BARCLAYS
|420,00EUR
|+12,53 %
|20.01.2026
|JEFFERIES
|500,00EUR
|+33,96 %
|30.01.2026
