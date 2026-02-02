MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 432,50€. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,87 %.