Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 614,63€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,67 %.