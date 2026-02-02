Aktie kaufen oder verkaufen
Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Lino Mirgeler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 614,63€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,67 %.
Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|629,00EUR
|+22,47 %
|02.01.2026
|RBC
|-
|-
|04.01.2026
|JPMORGAN
|655,00EUR
|+27,53 %
|06.01.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+16,82 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|15.01.2026
|BARCLAYS
|616,00EUR
|+19,94 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|655,00EUR
|+27,53 %
|19.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|574,00EUR
|+11,76 %
|21.01.2026
|UBS
|575,00EUR
|+11,95 %
|23.01.2026
|BARCLAYS
|613,00EUR
|+19,35 %
|30.01.2026
