Aktie kaufen oder verkaufen
Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordex Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 35,43€. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,50 %.
Analysten und Kursziele für die Nordex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|34,00EUR
|+1,25 %
|-
|MWB RESEARCH
|36,00EUR
|+7,21 %
|05.01.2026
|RBC
|26,00EUR
|-22,57 %
|12.01.2026
|JEFFERIES
|38,00EUR
|+13,16 %
|12.01.2026
|JEFFERIES
|38,00EUR
|+13,16 %
|13.01.2026
|JEFFERIES
|38,00EUR
|+13,16 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|38,00EUR
|+13,16 %
|29.01.2026
+1,01 %
-0,30 %
+15,38 %
+31,42 %
+206,13 %
+137,56 %
+60,38 %
+30,72 %
+278,00 %
