Nordex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordex Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Nordex Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordex Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordex Aktie beträgt 35,43€. Die Nordex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,50 %.