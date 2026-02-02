Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 114,67€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +56,43 %.