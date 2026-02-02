Nemetschek Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nemetschek Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nemetschek Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nemetschek Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek Aktie beträgt 114,67€. Die Nemetschek Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +56,43 %.
Analysten und Kursziele für die Nemetschek Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|110,00Euro
|+50,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+36,43 %
|-
|BARCLAYS
|120,00EUR
|+63,71 %
|06.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|19.01.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+50,07 %
|23.01.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+50,07 %
|27.01.2026
|UBS
|137,00EUR
|+86,90 %
|29.01.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+70,53 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|110,00EUR
|+50,07 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|110,00EUR
|+50,07 %
|29.01.2026
+3,95 %
-12,63 %
-21,60 %
-26,52 %
-34,61 %
+47,07 %
+22,78 %
+411,37 %
+1.355,24 %
