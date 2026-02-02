Aktie kaufen oder verkaufen
Netflix Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Netflix
Aktuelle Analystenmeinungen zur Netflix Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Netflix Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Netflix Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Netflix Aktie beträgt 117,33€. Die Netflix Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,54 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Netflix Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|134,00US-Dollar
|+60,50 %
|-
|Bernstein
|115,00US-Dollar
|+37,74 %
|-
|JEFFERIES
|134,00USD
|+60,50 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|134,00USD
|+60,50 %
|20.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|100,00USD
|+19,77 %
|21.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|115,00USD
|+37,74 %
|21.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|115,00USD
|+37,74 %
|22.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|115,00USD
|+37,74 %
|23.01.2026
|LBBW
|94,00USD
|+12,59 %
|27.01.2026
-0,43 %
-5,18 %
-13,47 %
-28,82 %
-25,67 %
+111,02 %
+54,69 %
+705,89 %
+3.754,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte