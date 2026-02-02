Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 73,40€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,75 %.
Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|78,00USD
|+26,19 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00USD
|+37,52 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|64,00USD
|+3,54 %
|14.01.2026
|RBC
|78,00USD
|+26,19 %
|20.01.2026
|UBS
|62,00USD
|+0,31 %
|26.12.2025
