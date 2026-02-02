Aktie kaufen oder verkaufen
Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 5,90€. Die Nokia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,14 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Nokia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Morgan Stanley
|6,00Euro
|+10,99 %
|-
|MORGAN STANLEY
|6,00EUR
|+10,99 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00EUR
|-7,51 %
|02.01.2026
|JEFFERIES
|7,00EUR
|+29,49 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+10,99 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+10,99 %
|26.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00EUR
|-7,51 %
|29.01.2026
|UBS
|5,00EUR
|-7,51 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|7,00EUR
|+29,49 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|+10,99 %
|29.01.2026
-0,70 %
-6,63 %
-3,52 %
-10,18 %
+22,04 %
+22,61 %
+37,95 %
-8,74 %
-58,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte