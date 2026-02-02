Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 125,06€. Die Novartis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,03 %.