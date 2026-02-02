Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Novartis Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 125,06€. Die Novartis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,03 %.
Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|125,00CHF
|+9,14 %
|02.01.2026
|BARCLAYS
|120,00CHF
|+4,77 %
|06.01.2026
|BERENBERG
|92,00CHF
|-19,68 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|120,00CHF
|+4,77 %
|15.01.2026
|UBS
|116,00CHF
|+1,28 %
|15.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00CHF
|+9,14 %
|15.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|104,00CHF
|-9,20 %
|21.01.2026
+0,54 %
+0,70 %
+6,49 %
+16,46 %
+23,82 %
+55,63 %
+66,52 %
+104,77 %
+1.741,49 %
