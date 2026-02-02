Aktie kaufen oder verkaufen
NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: NVIDIA Corporation
Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 257,50€. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,73 %.
Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|240,00US-Dollar
|+25,57 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00USD
|+43,88 %
|06.01.2026
|RBC
|240,00USD
|+25,57 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|20.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00USD
|+43,88 %
|27.01.2026
-2,05 %
-0,25 %
-1,98 %
-11,07 %
+40,37 %
+719,08 %
+1.327,37 %
+23.291,90 %
+1.128.471,43 %
