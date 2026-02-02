NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 257,50€. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,73 %.