Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Ole - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Philips Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 27,50€. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,87 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Philips Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|28,00EUR
|+15,94 %
|09.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|22,00EUR
|-8,90 %
|12.01.2026
|UBS
|30,00EUR
|+24,22 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|15.01.2026
|UBS
|30,00EUR
|+24,22 %
|21.01.2026
