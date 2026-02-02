Aktie kaufen oder verkaufen
PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: PNE AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 16,00€. Die PNE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +60,48 %.
Analysten und Kursziele für die PNE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Karsten von Blumenthal
|-
|-
|-
|Holger Steffen
|-
|-
|-
|Holger Steffen
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|WARBURG RESEARCH
|16,00EUR
|+60,48 %
|14.01.2026
-1,00 %
+6,03 %
-3,81 %
-8,96 %
-20,05 %
-37,58 %
+24,06 %
+424,77 %
+243,88 %
