PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 16,00€. Die PNE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +60,48 %.