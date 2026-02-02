PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 24,05€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,64 %.