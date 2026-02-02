Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 24,05€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,64 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|20,00Euro
|-7,17 %
|-
|Barclays Capital
|22,00Euro
|+2,11 %
|-
|Deutsche Bank
|16,00Euro
|-25,74 %
|-
|Berenberg Bank
|40,00Euro
|+85,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|-25,74 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00EUR
|+11,39 %
|05.01.2026
|RBC
|20,00EUR
|-7,17 %
|08.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00EUR
|+11,39 %
|09.01.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+85,66 %
|13.01.2026
|UBS
|19,00EUR
|-11,81 %
|14.01.2026
|RBC
|20,00EUR
|-7,17 %
|20.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|26,00EUR
|+20,68 %
|21.01.2026
|RBC
|20,00EUR
|-7,17 %
|23.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.01.2026
|BARCLAYS
|22,00EUR
|+2,11 %
|27.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|-25,74 %
|27.01.2026
|JEFFERIES
|20,00EUR
|-7,17 %
|27.01.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+85,66 %
|27.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00EUR
|+11,39 %
|27.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|28,00EUR
|+29,96 %
|28.01.2026
+1,76 %
+16,09 %
-2,65 %
+16,82 %
-27,50 %
-65,22 %
-73,45 %
+18,01 %
+1.450,70 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte