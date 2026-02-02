    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHighlight Communications AktievorwärtsNachrichten zu Highlight Communications
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Highlight Communications AG: Starkes Wachstum 2025 – Umsatz, EBITDA & Cashflow im Fokus

    Starkes Wachstum prägt das Geschäftsjahr 2025: Umsatz, EBITDA und Cashflow legen deutlich zu, und das Unternehmen blickt optimistisch auf 2026.

    Highlight Communications AG: Starkes Wachstum 2025 – Umsatz, EBITDA & Cashflow im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Unternehmen meldet für das Geschäftsjahr 2025 einen konsolidierten Umsatz zwischen CHF 405 Mio. und CHF 410 Mio., was leicht über dem Vorjahr liegt (CHF 404,1 Mio.)
    • Das EBITDA stieg von CHF 77,5 Mio. auf zwischen CHF 170 Mio. und CHF 177 Mio.
    • Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich deutlich von CHF 36,4 Mio. auf zwischen CHF 130 Mio. und CHF 139 Mio.
    • Die vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2025 zeigen einen Umsatz von CHF 264,7 Mio., EBITDA von CHF 55,6 Mio. und Cashflow von CHF 82,5 Mio. (ungeprüft)
    • Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der positive Geschäftstrend auch im Jahr 2026 fortsetzen wird
    • Die endgültigen Zahlen für 2025 werden im April 2026 veröffentlicht

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Highlight Communications ist am 15.04.2026.

    Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2350EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Highlight Communications

    0,00 %
    -2,76 %
    -1,20 %
    -7,14 %
    -20,32 %
    -66,71 %
    -69,13 %
    -77,45 %
    -77,79 %
    ISIN:CH0006539198WKN:920299





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Highlight Communications AG: Starkes Wachstum 2025 – Umsatz, EBITDA & Cashflow im Fokus Starkes Wachstum prägt das Geschäftsjahr 2025: Umsatz, EBITDA und Cashflow legen deutlich zu, und das Unternehmen blickt optimistisch auf 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     