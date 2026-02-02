Highlight Communications AG: Starkes Wachstum 2025 – Umsatz, EBITDA & Cashflow im Fokus
Starkes Wachstum prägt das Geschäftsjahr 2025: Umsatz, EBITDA und Cashflow legen deutlich zu, und das Unternehmen blickt optimistisch auf 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Das Unternehmen meldet für das Geschäftsjahr 2025 einen konsolidierten Umsatz zwischen CHF 405 Mio. und CHF 410 Mio., was leicht über dem Vorjahr liegt (CHF 404,1 Mio.)
- Das EBITDA stieg von CHF 77,5 Mio. auf zwischen CHF 170 Mio. und CHF 177 Mio.
- Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöhte sich deutlich von CHF 36,4 Mio. auf zwischen CHF 130 Mio. und CHF 139 Mio.
- Die vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2025 zeigen einen Umsatz von CHF 264,7 Mio., EBITDA von CHF 55,6 Mio. und Cashflow von CHF 82,5 Mio. (ungeprüft)
- Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der positive Geschäftstrend auch im Jahr 2026 fortsetzen wird
- Die endgültigen Zahlen für 2025 werden im April 2026 veröffentlicht
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Highlight Communications ist am 15.04.2026.
Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2350EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
