Julius Bär präsentiert den Jahresabschluss 2025 – Alle Highlights auf einen Blick
2025 markierte für die Gruppe ein Jahr des Wandels: Trotz rückläufigem IFRS-Gewinn legten Vermögen, Effizienz und Kapitalstärke deutlich zu und ebnen den Weg für künftiges Wachstum.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Die verwalteten Vermögen (AuM) stiegen um 5% auf CHF 521 Mrd., unterstützt durch Netto-Neugeld von CHF 14,4 Mrd.
- Der IFRS-Konzerngewinn sank auf CHF 764 Mio. (2024: CHF 1’022 Mio.), wobei der zugrunde liegende Gewinn vor Steuern um 17% auf CHF 1’266 Mio. stieg.
- Die Cost/Income Ratio verbesserte sich auf 67,6%, und die Bruttokosteneinsparungen erreichten CHF 130 Mio., übertroffen um CHF 20 Mio. im Vergleich zum Ziel.
- Die Kapitalausstattung wurde weiter gestärkt: CET1-Quote stieg auf 17,4%, Gesamtkapitalquote auf 24,7%, bei einer sehr liquiden Bilanz mit Liquiditätsdeckungsquote von 261%.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine unveränderte Dividende von CHF 2,60 pro Aktie vorgeschlagen, zahlbar am 15. April 2026.
- 2025 war ein Übergangsjahr mit strategischer Transformation, bei der die Gruppe Altlasten abgebaut, Governance verbessert und Wachstumsinitiativen gestartet hat, um die Mittelfristziele für 2026–2028 zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Julius Baer Group ist am 02.02.2026.
-1,01 %
-3,76 %
+3,92 %
+19,34 %
+2,35 %
+16,85 %
+41,48 %
+92,93 %
+187,43 %
