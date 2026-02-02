DAX-FLASH
Schwacher Februar-Start - Gold und Silber setzen Korrektur fort
- Börsen nervös: Dax startet schwach mit -1% auf 24.285
- Edelmetallmärkte korrigieren: Anlegervertrauen sinkt rapide
- Geopolitische Spannungen: Iran warnt vor regionaler Eskalation
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den Dax deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.285 Punkte. Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken, indem er sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuert.
Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally korrigiert wird. Die Marktstimmung sei deshalb deutlich angespannt, schrieb am Morgen der Chefmarktanalyst bei AT Global Markets, Nick Twidale. "Bei solch historischen Kursbewegungen sinkt das Anlegervertrauen nicht nur in Bezug auf Gold, sondern auf den gesamten Markt rapide". Die Preise für Gold und Silber geben am Morgen nochmals deutlich nach.
Sorgen bereiten den Anlegern auch weiterhin die geopolitischen Krisenherde, nachdem Irans oberster Führer im Falle eines US-Angriffs vor einer regionalen Eskalation gewarnt hat. Der Iran wolle keinen Krieg und werde ihn auch nicht beginnen, sagte der Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei, der in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat. "Aber das iranische Volk wird jemandem, der angreift oder Schaden zufügt, einen harten Schlag versetzen."/tih/jha/
Seit Mitte November ist die Abendkasse im DAX konsequent short positioniert – nicht aus Überzeugung, sondern aus Prinzip. Fünf Short-Versuche wurden ohne Stopp ins Nirwana geschickt, ganz im Stil eines Traders, der Margin Calls für eine temporäre Marktineffizienz hält.
Die nun erzielten Mini-Gewinne gönne ich ihm von Herzen. Wirklich. Jeder Pip zählt, wenn das Konto emotional bereits im Bärenmarkt notiert. Sein Auftreten erinnert dabei an einen Marktteilnehmer ohne Liquidität, ohne Plan, aber mit maximalem Frust-Hebel – dauerhaft überinvestiert in die eigene Meinung.
Kurzum: Fundamentaldaten egal, Risikomanagement ausgesetzt, Ego long.
Ein klassischer Fall von psychologischer Überspekulation bei chronischem Kapitalmangel.
Wunderbar, Baron Münchhausen