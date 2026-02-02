JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Führungswechsel im Mai werde der Fokus der Münchner auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität geschärft, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Damit wolle man Marktanteile und Margen gegen die agile Konkurrenz aus China absichern. Asumendi rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 nach vorne./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 86,83EUR auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 07:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
