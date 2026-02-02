    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Dividendentermine

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 06 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 06 / 2026
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 06 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Februar 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 06 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    ThyssenKrupp
    +2,58 % 02.02.
    Nokia
    +2,80 % 02.02.
    Citigroup
    +3,64 % 02.02.
    ONEOK
    +4,84 % 02.02.
    Ally Financial
    +3,10 % 02.02.
    Acuity Brands
    +0,25 % 02.02.
    Aon Registered (A)
    +0,84 % 02.02.
    Western Midstream Partners
    +8,81 % 02.02.
    NVE
    +5,09 % 02.02.
    Dorchester Minerals
    +10,60 % 02.02.
    Pinnacle West Capital
    +4,27 % 02.02.
    East West Bancorp
    +2,71 % 02.02.
    Carriage Services
    +1,55 % 02.02.
    The Brink's
    +0,97 % 02.02.
    Westamerica Bancorporation
    +3,57 % 02.02.
    Five Star Bancorp
    +3,13 % 02.02.
    Ameriserv Financial
    +4,56 % 02.02.
    Peoples Bancorp
    +5,27 % 02.02.
    Citizens & Northern
    +5,66 % 02.02.
    RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund 4.75 % Cum Red Perp Pfd (B)
    - 02.02.
    Bank OZK Perp Pfd (A)
    - 02.02.
    The Hartford Financial Services Group Depositary Shs (G)
    - 02.02.
    Var Energi
    +13,33 % 03.02.
    Itau Unibanco Holding
    +7,80 % 03.02.
    Protector Forsikring
    +4,01 % 03.02.
    Metlife
    +3,08 % 03.02.
    Apogee Enterprises
    +2,13 % 03.02.
    Sensient Technologies
    +2,30 % 03.02.
    1st Source
    +2,51 % 03.02.
    ArrowMark Financial
    +9,86 % 03.02.
    Independent Bank Michigan
    +3,37 % 03.02.
    Donegal Group (A)
    +4,74 % 03.02.
    Banner
    +3,77 % 03.02.
    Byline Bancorp
    +1,50 % 03.02.
    Amalgamated Financial
    +1,65 % 03.02.
    Donegal Group (B)
    +2,39 % 03.02.
    Aptargroup
    +1,18 % 04.02.
    Graham Holdings
    +0,90 % 04.02.
    Saratoga Investment
    +10,89 % 04.02.
    Banco Bradesco
    +9,43 % 04.02.
    MetroCity Bankshares
    +3,01 % 04.02.
    D.R. Horton
    +0,81 % 05.02.
    On The Beach Group
    +0,65 % 05.02.
    Telia Company
    +6,48 % 05.02.
    Albion Enterprise VCT
    +5,26 % 05.02.
    Ascencio SCA
    +5,92 % 05.02.
    Idacorp
    +3,35 % 05.02.
    Avon Protection
    +1,82 % 05.02.
    OP Bancorp
    +4,14 % 05.02.
    Picton Property Income
    +5,11 % 05.02.
    Paragon Banking Group
    +5,52 % 05.02.
    Franklin Electric
    +0,98 % 05.02.
    AZZ
    +1,46 % 05.02.
    NB Bancorp
    - 05.02.
    AEW UK REIT
    +8,12 % 05.02.
    Residential Secure Income
    +7,93 % 05.02.
    Chenavari Toro Income Fund Limited EUR
    +16,05 % 05.02.
    Victorian Plumbing Group
    +1,66 % 05.02.
    Polar Capital Global Financials Trust
    +2,49 % 05.02.
    Old National Bancorp Depositary Shs (A)
    - 05.02.
    MERS TRUS/PAR VTG FPD 0.25
    +5,24 % 05.02.
    MARWYN VALUE IN/SH SH
    +14,60 % 05.02.
    Old National Bancorp Depositary Shs (C)
    - 05.02.
    EJF Investments GBP
    +10,32 % 05.02.
    Siemens Healthineers
    +1,85 % 06.02.
    Synchrony Financial
    +2,21 % 06.02.
    Parker-Hannifin
    +1,31 % 06.02.
    Cheniere Energy
    +1,04 % 06.02.
    J.B.Hunt Transport Services
    +0,94 % 06.02.
    Weatherford International
    - 06.02.
    Martin Midstream Partners
    +0,68 % 06.02.
    FirstEnergy
    +4,17 % 06.02.
    Capital Clean Energy Carriers
    +3,46 % 06.02.
    Park-Ohio Holdings
    +1,80 % 06.02.
    First Commonwealth Financial (PA)
    +3,36 % 06.02.
    Richardson Electronics
    +2,21 % 06.02.
    FS Bancorp
    +2,84 % 06.02.
    Select Water Solutions Registered (A)
    +2,67 % 06.02.
    Franklin Financial Services
    +3,95 % 06.02.
    SouthState Bank Corporation
    +2,40 % 06.02.
    Telia Company
    +7,18 % 06.02.

    Die Dividendenrenditen in der KW 06 / 2026 reichen von +0,25 % bei Acuity Brands bis +16,05 % bei der Chenavari Toro Income Fund Limited EUR Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 06 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 06 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Februar 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Februar, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 06 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 06 2026
