    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMister Spex AktievorwärtsNachrichten zu Mister Spex
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mister Spex bestätigt 2025-Prognose: Fokus auf Profitabilität

    Trotz rückläufigem Umsatz zeigt Mister Spex 2025 robuste Kerngeschäfte, stabile Liquidität und steigende Bestellwerte – der Ausblick für 2026 bleibt mit Spannung erwartet.

    Mister Spex bestätigt 2025-Prognose: Fokus auf Profitabilität
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Nettoumsatz von Mister Spex SE sank 2025 um 18 % auf etwa 178 Mio. Euro, was innerhalb der prognostizierten Spanne von -10 % bis -20 % liegt.
    • Das Like-for-like-Umsatzwachstum betrug 8 %, was die robuste Nachfrage im Kerngeschäft unterstreicht.
    • Die EBIT-Marge lag im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von -5 % bis -15 %, was den Fokus auf Profitabilität widerspiegelt.
    • Der Kassenbestand blieb stabil bei rund 56 Mio. Euro, was die finanzielle Disziplin des Unternehmens bestätigt.
    • Der durchschnittliche Bestellwert für Korrektionsbrillen stieg um 20 %, was auf einen verbesserten Produktmix und das neue Abo-Modell Mister Spex Switch zurückzuführen ist.
    • Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, FY 2025 Geschäftsbericht, bei Mister Spex ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Mister Spex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,57 % im Minus.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3125EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.


    Mister Spex

    -4,91 %
    +3,19 %
    +1,97 %
    -9,12 %
    -16,99 %
    -68,38 %
    -94,99 %
    ISIN:DE000A3CSAE2WKN:A3CSAE





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mister Spex bestätigt 2025-Prognose: Fokus auf Profitabilität Trotz rückläufigem Umsatz zeigt Mister Spex 2025 robuste Kerngeschäfte, stabile Liquidität und steigende Bestellwerte – der Ausblick für 2026 bleibt mit Spannung erwartet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     