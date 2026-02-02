Mister Spex bestätigt 2025-Prognose: Fokus auf Profitabilität
Trotz rückläufigem Umsatz zeigt Mister Spex 2025 robuste Kerngeschäfte, stabile Liquidität und steigende Bestellwerte – der Ausblick für 2026 bleibt mit Spannung erwartet.
- Der Nettoumsatz von Mister Spex SE sank 2025 um 18 % auf etwa 178 Mio. Euro, was innerhalb der prognostizierten Spanne von -10 % bis -20 % liegt.
- Das Like-for-like-Umsatzwachstum betrug 8 %, was die robuste Nachfrage im Kerngeschäft unterstreicht.
- Die EBIT-Marge lag im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von -5 % bis -15 %, was den Fokus auf Profitabilität widerspiegelt.
- Der Kassenbestand blieb stabil bei rund 56 Mio. Euro, was die finanzielle Disziplin des Unternehmens bestätigt.
- Der durchschnittliche Bestellwert für Korrektionsbrillen stieg um 20 %, was auf einen verbesserten Produktmix und das neue Abo-Modell Mister Spex Switch zurückzuführen ist.
- Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, FY 2025 Geschäftsbericht, bei Mister Spex ist am 26.03.2026.
