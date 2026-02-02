    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frankreichs Haushalt steht - Wirtschaft und EU atmen auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich verabschiedet Haushalt nach monatelangem Ringen.
    • Lecornu übersteht Misstrauensabstimmungen, sichert Unterstützung.
    • Haushaltsverabschiedung signalisiert Klarheit für Investitionen.
    ROUNDUP - Frankreichs Haushalt steht - Wirtschaft und EU atmen auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Das hoch verschuldete Frankreich erhält nach monatelangem Ringen endlich einen Haushalt für das angelaufene Jahr. Ehe das Budget offiziell als beschlossen gilt, muss Minderheitspremier Sébastien Lecornu an diesem Montagabend noch zwei Misstrauensabstimmungen in der Nationalversammlung überstehen. Beantragt wurden diese von den Rechtsnationalen von Marine Le Pen einerseits und Linken, Grünen und Kommunisten andererseits.

    Ihr Sturzversuch ist eine Reaktion darauf, dass Lecornu den Haushalt nach ergebnisloser Suche nach einem Kompromiss mit einem Sonderartikel der Verfassung ohne Endabstimmung durch die Nationalversammlung gedrückt hat. Mit einem Sturz der Mitte-Regierung wird aber nicht gerechnet. Lecornu hat sich nämlich mit Zugeständnissen die Unterstützung der Sozialisten gesichert. In den vergangenen Wochen überstand der Premier daher bereits vier Misstrauensabstimmungen, die mit dem Haushalt zusammenhingen.

    Haushaltsverabschiedung positives Signal für Wirtschaft

    Auch wenn von dem ursprünglich geplanten Sparhaushalt nicht viel über ist, dürfte die Verabschiedung des Budgets von Frankreichs Wirtschaft und EU-Partnerländern wie Deutschland begrüßt werden. Unternehmen bekommen wieder Klarheit für Investitionen und das Einstellen von Personal. Auch die öffentliche Hand kann wieder investieren. Die Aussicht darauf, dass Frankreich seine Schuldenproblematik angeht, ist auch ein positives Signal an die EU. Immerhin soll das Haushaltsdefizit auf fünf Prozent sinken, auch wenn es vorher ehrgeizigere Ziele gab.

    Für das politisch zerstrittene Frankreich, in dem keines der politischen Lager eine Mehrheit im Parlament hat und das Schmieden von Koalitionen unüblich ist, war die Suche nach einem Haushaltskompromiss wie schon im Vorjahr ein Kraftakt. Lecornus Vorgänger François Bayrou und Michel Barnier waren im Streit um Haushaltsfragen im Parlament gefallen.

    Regierungsumbildung geplant

    Lecornu, ein enger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron, hatte bei seinem Antreten mit der aktuellen Regierung im Herbst das Verabschieden eines Haushalts zu seinem Hauptziel erklärt. Nun da er diese Klippe genommen hat, kann er andere drängende Themen wie die Agrar- und Energiepolitik sowie die angestrebte Dezentralisierung in den Fokus nehmen. Und auch eine kleine Regierungsumbildung dürfte in diesem Monat anstehen, unter anderem weil Kulturministerin Rachida Dati bei den Kommunalwahlen im März für das Bürgermeisteramt in Paris kandidiert./evs/DP/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Frankreichs Haushalt steht - Wirtschaft und EU atmen auf Das hoch verschuldete Frankreich erhält nach monatelangem Ringen endlich einen Haushalt für das angelaufene Jahr. Ehe das Budget offiziell als beschlossen gilt, muss Minderheitspremier Sébastien Lecornu an diesem Montagabend noch zwei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     