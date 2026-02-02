    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis-Turbulenzen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Nervosität an den Märkten: Dax startet schwach.
    • Gold- und Silberpreise fallen nach Rekordrally.
    • Geopolitische Krisen belasten Anlegervertrauen stark.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Goldpreis-Turbulenzen belasten
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - KORREKTUR GEHT WEITER - Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den Dax deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.285 Punkte. Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken und sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuern. Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally korrigiert. Die Marktstimmung sei deshalb deutlich angespannt, schrieb am Morgen der Chefmarktanalyst bei AT Global Markets, Nick Twidale. "Bei solch historischen Kursbewegungen sinkt das Anlegervertrauen nicht nur in Bezug auf Gold, sondern auf den gesamten Markt rapide". Die Preise für Gold und Silber geben am Morgen nochmals deutlich nach. Sorgen bereiten den Anlegern auch weiterhin die geopolitischen Krisenherde, nachdem Irans oberster Führer im Falle eines US-Angriffs vor einer regionalen Eskalation gewarnt hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.501,51€
    Basispreis
    17,75
    Ask
    × 12,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.226,68€
    Basispreis
    29,65
    Ask
    × 8,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - IM MINUS - Der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für den künftigen Notenbankchef hat am Freitag an den New Yorker Börsen für Aufregung gesorgt. Der Trend ging nach unten, weil der nominierte Nachfolger Kevin Warsh nicht als Verfechter der bislang erwarteten Lockerungen gilt. Aufgrund geldpolitischer Unsicherheit kam es vor allem bei den Gold- und Silberpreisen zu Verwerfungen. Quartalszahlen von Apple gingen etwas unter. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,36 Prozent auf 48.892,47 Punkte. In der Wochenbilanz kommt er damit auf ein ähnlich deutliches Minus, während sein Januar-Plus auf 1,7 Prozent schrumpfte. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,43 Prozent auf 6.939,03 Zähler, während der Nasdaq 100 1,28 Prozent auf 25.552,39 Punkte verlor. Seine Wochenbilanz rutschte damit auch ins Negative, während der Tech-Index für Januar einen Anstieg um 1,2 Prozent verbuchte

    ASIEN: - VERLUSTE - Die fortgesetzten Turbulenzen an den Rohstoffmärkten haben am Montag die Stimmung an den Börsen Asiens belastet. Die Preise für Gold und Silber fielen nach ihren Rekordrallys weiter deutlich. Gerade Spekulanten, die mit Kredit auf weiter steigenden Notierungen gesetzt hatten, stehen daher seit Ende letzter Woche unter Druck. Sie dürften teils zu Notverkäufen gezwungen sein, was auch auf andere Märkte abstrahlt, bis sich die Lage beruhigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel am Montag kurz vor dem Handelsende um rund ein Prozent. An den chinesischen Börsen ging es etwas stärker nach unten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sank um 1,7 Prozent auf 4.706,34 Punkte, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 2,8 Prozent einknickte.

    ^
    DAX 24538,81 0,94%
    XDAX 24504,09 0,14%
    EuroSTOXX 50 5947,81 0,95%
    Stoxx50 5084,12 0,80%

    DJIA 48892,47 -0,36%
    S&P 500 6939,03 -0,43%
    NASDAQ 100 25552,39 -1,28%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,30 0,14%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1846 -0,06% USD/Yen 154,79 0,02% Euro/Yen 183,41 -0,02% °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 75.710 -1,5% (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 65,72 -3,60 USD WTI 61,70 -3,51 USD °

    /mis

    DAX

    -0,90 %
    -2,35 %
    -1,21 %
    +1,19 %
    +14,55 %
    +59,09 %
    +77,22 %
    +149,60 %
    +211,79 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 259,5 auf Nasdaq (31. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von -7,89 %/+27,18 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Goldpreis-Turbulenzen belasten FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - KORREKTUR GEHT WEITER - Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den Dax deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an: Der Broker IG taxierte den deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     