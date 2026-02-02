    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    • Dax startet schwach, Korrektur an den Märkten setzt fort.
    • Gold- und Silberpreise fallen, Anlegervertrauen sinkt.
    • Geopolitische Spannungen belasten Börsenstimmung weiter.
    WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Goldpreis-Turbulenzen belasten - Teil 1
    (Bitcoin-Preis ergänzt)

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - KORREKTUR GEHT WEITER - Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den Dax deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.285 Punkte. Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken und sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuern. Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally korrigiert. Die Marktstimmung sei deshalb deutlich angespannt, schrieb am Morgen der Chefmarktanalyst bei AT Global Markets, Nick Twidale. "Bei solch historischen Kursbewegungen sinkt das Anlegervertrauen nicht nur in Bezug auf Gold, sondern auf den gesamten Markt rapide". Die Preise für Gold und Silber geben am Morgen nochmals deutlich nach. Sorgen bereiten den Anlegern auch weiterhin die geopolitischen Krisenherde, nachdem Irans oberster Führer im Falle eines US-Angriffs vor einer regionalen Eskalation gewarnt hat.

    USA: - IM MINUS - Der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für den künftigen Notenbankchef hat am Freitag an den New Yorker Börsen für Aufregung gesorgt. Der Trend ging nach unten, weil der nominierte Nachfolger Kevin Warsh nicht als Verfechter der bislang erwarteten Lockerungen gilt. Aufgrund geldpolitischer Unsicherheit kam es vor allem bei den Gold- und Silberpreisen zu Verwerfungen. Quartalszahlen von Apple gingen etwas unter. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,36 Prozent auf 48.892,47 Punkte. In der Wochenbilanz kommt er damit auf ein ähnlich deutliches Minus, während sein Januar-Plus auf 1,7 Prozent schrumpfte. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,43 Prozent auf 6.939,03 Zähler, während der Nasdaq 100 1,28 Prozent auf 25.552,39 Punkte verlor. Seine Wochenbilanz rutschte damit auch ins Negative, während der Tech-Index für Januar einen Anstieg um 1,2 Prozent verbuchte

    ASIEN: - VERLUSTE - Die fortgesetzten Turbulenzen an den Rohstoffmärkten haben am Montag die Stimmung an den Börsen Asiens belastet. Die Preise für Gold und Silber fielen nach ihren Rekordrallys weiter deutlich. Gerade Spekulanten, die mit Kredit auf weiter steigenden Notierungen gesetzt hatten, stehen daher seit Ende letzter Woche unter Druck. Sie dürften teils zu Notverkäufen gezwungen sein, was auch auf andere Märkte abstrahlt, bis sich die Lage beruhigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel am Montag kurz vor dem Handelsende um rund ein Prozent. An den chinesischen Börsen ging es etwas stärker nach unten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sank um 1,7 Prozent auf 4.706,34 Punkte, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 2,8 Prozent einknickte.

    - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 39,40 (36,40) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 35 (34) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS SENKT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 32 (49) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 25,30 (27) EUR - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 54,50 (42,50) EUR - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 60 (53,50) EUR - 'BUY' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 240 (250) EUR - 'BUY' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 24 (25) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 164 (134) EUR - 'BUY' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 100 (89) EUR - 'OVERWEIGHT' - WDH/BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 283 (348) USD - 'OVERWEIGHT'

    - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 400 (365) USD - 'BUY' - WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BOEING AUF 295 (290) USD - 'BUY' - WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 352 (307) USD - 'SELL' - WDH/MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR TESLA AUF 415 (425) USD - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS SENKT INTERNATIONAL PAPER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 44 USD

    - BARCLAYS SENKT ELISA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 40 (50) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 12000 (12500) PENCE - 'OW' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 570 (580) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RELX AUF 3745 (4255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 127,50 (135) EUR - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP HEBT ANGLO AMERICAN AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 4500 (3300) PENCE - CITIGROUP HEBT TECK RESOURCES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 104 (76) CAD - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,50 (3,30) EUR - 'SELL' - JPMORGAN SENKT SIGNIFY AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 18,40 (29,50) EUR - WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 490 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 26 (30) EUR - 'BUY' - WDH/JEFFERIES HEBT THALES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 310 (250) EUR - WDH/JEFFERIES SENKT BAE SYSTEMS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2102 (2060) PENCE

    bis 07.00 Uhr:
    - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) setzt auf Geheimdienst-Kooperation mit USA, Augsburger Allgemeine - Christliche Hilfsorganisationen fordern von der Bundesregierung ein Jahr nach dem USAID-Kahlschlag mehr Geld für die globale Gesundheit, Rheinische Post

    bis 20.30 Uhr:
    - DWP Bank startet mit Schwung ins Jahr, Gespräch mit Vorstandsmitglied Kristina Lindenbaum, BöZ - "Die KI schreibt uns intelligente Speisepläne", Gespräch mit Apetito-Chef Jan-Peer Laabs darüber, warum Tiefkühlmenüs boomen und wie das Unternehmen Künstliche Intelligenz in der Küche einsetzt, HB - Trotz sinkender Dealzahlen fließt wieder mehr Kapital in deutsche Startups. Drakestar-Partner Julian Riedlbauer sagt, warum Investoren selektiver geworden sind, den KI-Hype rationaler bewerten - und die Grenzen zwischen Venture Capital und Private Equity stärker verwischen, Gespräch, BöZ - Ende Februar will die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag präsentieren, um den Zugang zum Binnenmarkt industriepolitisch stärker zu regulieren. Das stellt nach Ansicht des Handelsexperten Andreas Haak einen Wendepunkt dar weg vom bisherigen liberalen Ansatz, Gespräch, BöZ - Roland-Berger-Chef Schaible zieht sein WEF-Fazit. Der Berater spricht über Fragen, die Unternehmer in diesem Jahr befassen werden, und über den Vorteil, als Berater nicht amerikanisch zu sein, BöZ - CSU-Chef Markus Söder sieht in Mehrarbeit eine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands, Gespräch, ARD - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lehnt aus der Union geforderte Sozialkürzungen zur Stärkung des Wirtschaftswachstums in Deutschland ab, Gespräch, ARD - Der eng mit der C&a-Familie Brenninkmeijer verbundene Finanzinvestor Bregal Unternehmerkapital tritt in den niederländischen Markt ein, Gespräch mit Kogründer und geschäftsführendem Partner Florian Schick, FAZ - "KI sichert Arbeitsplätze", Gespräch mit Sack-Inhaber und Geschäftsführer Bernhard Sack, FAZ - Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hält einen politischen Übergang in Venezuela weg von den verbliebenen Machtstrukturen des gestürzten Präsidenten Nicolás Maduro für unausweichlich, Gespräch, CBS - Die EU will Fördergelder für hiesige Unternehmen an deren Produktion im eigenen Wirtschaftsraum knüpfen. Das soll die Wettbewerbsfähigkeit steigern, Gastbeitrag von EU-Kommissar Stéphane Séjourné, HB - "Der Dollar-Verfall ist symptomatisch", Gespräch mit Ökonom Barry Eichengreen über eine mögliche Schwächung der US-Zentralbank, die Zukunft des Dollars und Donald Trumps Obsession gegen Europa, HB

    TERMINE UNTERNEHMEN

    07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

    13:00 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

    22:05 USA: Palantir, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

    DEU: Gea Group, Pre-Close Call

    NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

    USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR

    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)

    06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25

    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/25 und Jahr 2025

    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

    09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

    09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

    10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

    10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

    16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26

    SONSTIGE TERMINE

    10:30 DEU: Jahres-Pk Handelsverband Deutschland e.V. (HDE) mit HDE-Präsident Alexander von Preen und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth

    DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied)

    Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme.

    + 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz

    BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel

    18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast

    Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.

    19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt

    Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.

    DEU: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf °

    KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

    ^ Prognose Vorwert EUROZONE

    08.00 Uhr

    Deutschland

    Einzelhandelsumsätze

    Dezember

    Monatsvergleich 0,1 -0,3

    Jahresvergleich 2,0 -1,4

    09.15 Uhr

    Spanien

    S&P Global

    Einkaufsmanagerindex

    Industrie

    Januar (Punkte) 49,9 49,6

    09.45 Uhr

    Italien

    S&P Global

    Einkaufsmanagerindex

    Industrie

    Januar (Punkte) 48,5 47,9

    09.50 Uhr

    Frankreich

    S&P Global

    Einkaufsmanagerindex

    Industrie

    Januar (Punkte) 51,0 51,0*

    09.55 Uhr

    Deutschland

    S&P Global

    Einkaufsmanagerindex

    Industrie

    Januar (Punkte) 48,7 48,7*

    10.00 Uhr

    Eurozone

    S&P Global

    Einkaufsmanagerindex

    Industrie

    Januar (Punkte) 49,4 49,4*

    USA

    15.45 Uhr

    S&P Global

    Einkaufsmanagerindex

    Industrie

    Januar (Punkte) 52,0 51,9*

    16.00 Uhr

    Einkaufsmanagerindex ISM

    Industrie

    Januar (Punkte) 48,5 47,9°

    - 04:50 ÜBERBLICK: Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende - 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine
    - 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone, UK und USA - 08:20 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 2
