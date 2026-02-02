Wirtschaft
Volkswagen-Werk in South Carolina wird um die Hälfte teurer
Foto: Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagens neues Autowerk im US-Bundesstaat South Carolina wird deutlich teurer als gedacht. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf die neue Pick-up-Tochter Scout des Autobauers berichtet, steigen die Kosten um eine Milliarde auf drei Milliarden Dollar.
Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte die "aktualisierte Zahl". Von Anfang an habe Scout eine "Produktionsstätte von Weltklasse" geplant: "Unsere Investitionen sind mit der Verwirklichung dieser Vision gewachsen." Die zuvor angekündigten zwei Milliarden Dollar seien lediglich eine "garantierte Mindestinvestition" im Rahmen der Vereinbarung mit South Carolina gewesen, so die Sprecherin.
Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte die "aktualisierte Zahl". Von Anfang an habe Scout eine "Produktionsstätte von Weltklasse" geplant: "Unsere Investitionen sind mit der Verwirklichung dieser Vision gewachsen." Die zuvor angekündigten zwei Milliarden Dollar seien lediglich eine "garantierte Mindestinvestition" im Rahmen der Vereinbarung mit South Carolina gewesen, so die Sprecherin.
Anzeige
Präsentiert von
Die Sprecherin nannte als "wesentlichen Faktor für die aktualisierte Summe" eine Erweiterung des Werksgeländes um einen "300 Millionen Dollar teuren Zuliefererpark vor Ort". Dieser stärke die Effizienz und schaffe lokale Arbeitsplätze. Bereits im September hatte Scout den Bau des Zuliefererparks angekündigt. Der Bauprozess verlaufe planmäßig: "Heute steht unser Scout-Produktionszentrum, und unsere Hauptgebäude sind wetterfest."
Die örtlichen Wirtschaftsentwickler der Columbia Area Development Partnership (CADP) bestätigten auf Anfrage der Zeitung ebenfalls die neue Gesamtsumme von drei Milliarden Dollar. Dies habe Scout in der vergangenen Woche mitgeteilt, sagte CADP-Präsident Jeff Ruble. Die Vergrößerung des Werks habe einen enormen Effekt auf die örtlichen Steuereinnahmen. "Die massiven Investitionen von Scout und die neuen Arbeitsplätze, die durch diese historische neue Fabrik geschaffen werden, werden unsere Region transformieren", so Ruble.
Die örtlichen Wirtschaftsentwickler der Columbia Area Development Partnership (CADP) bestätigten auf Anfrage der Zeitung ebenfalls die neue Gesamtsumme von drei Milliarden Dollar. Dies habe Scout in der vergangenen Woche mitgeteilt, sagte CADP-Präsident Jeff Ruble. Die Vergrößerung des Werks habe einen enormen Effekt auf die örtlichen Steuereinnahmen. "Die massiven Investitionen von Scout und die neuen Arbeitsplätze, die durch diese historische neue Fabrik geschaffen werden, werden unsere Region transformieren", so Ruble.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsaspekte der VW Vz: mögliche Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien und Auswirkungen auf die Porsche-Holding-Kontrolle; positive Fundamentaldaten durch China-Offensive und Marktanteil; Erklärungen für jüngsten Kursanstieg (starke Liquidität, potenzielle EU‑Indien-Handelsvorteile); sowie Debatten zur Dividende und zum Dividendenabschlag.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
sigurd schrieb 28.01.26, 18:43
mitdiskutieren »
Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Derzeit hält die Porsche Holding die Mehrheit der Stämme. Wandelt man die Vorzüge in Stammaktien um, wäre das nicht mehr der Fall. Warum sollte die Porsche Holding diesen Vorteil aufgeben?
Profi2000 schrieb 28.01.26, 18:16
mitdiskutieren »
https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/vw-geht-in-china-mit-20-neuen-modellen-in-die-offensive (pay)
China: Bei den Verbrennern ist VW mit 22,6% Marktanteil weiter die Nummer eins.
Interessanter und positiver Artikel über VW
Rivarama schrieb 23.01.26, 13:24
mitdiskutieren »
Was willst du denn mit der Dividende, wenn nach der Dividendenzahlung der Kurs um die Dividende + X fällt?
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte